Drei Gastronomien, ein Foodtruck und viel Herzblut: Max und Julius Göttl führen ihr Familienerbe in Feuerbach fort. Ein Porträt über schwäbische Fusionsküche und starken Zusammenhalt.
Es gibt nicht viele Geschwister, die gemeinsam eine Gastronomie eröffnen würden, geschweige denn gleich drei plus Foodtruck. Max und Julius Göttl sehen das anders, haben im Juni 2021 die Wirtschaft Treber und Trester in Stuttgart-Feuerbach eröffnet und im letzten Jahr nicht nur die Eiswerkstatt und den Waldgasthof Mähderklinge (ehemals Baur’s, davor Zum Heurigen) übernommen, sondern auch noch einen Foodtrailer gekauft, mit dem sie unter anderem auf dem Feuerseefest in Stuttgart-West vertreten waren.