Gastro-News für Stuttgart und Region Zicklein im Zickle und ein Preis für Ginstr

Von red/loj/mri 27. März 2018 - 19:06 Uhr

Dino Andretti kocht seit vielen Jahren in Bad Cannstatt. Foto: Peter Petsch

Osterspezialitäten in Bad Cannstatt und der Spiritousen-Oscar für einen Stuttgarter Gin: Die Gastro-News für Stuttgart und Region.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Dino Andretti bietet in seinem Lokal Il Capretto, Spreuergasse 10 in Bad Cannstatt, von 27. März bis 7. April wieder seine traditionelle Osterküche an. Es gibt Lammfilet, Lammkoteletts und Zicklein aus dem Ofen.

Mehr zum Thema

Reservierungen sind möglich unter der Telefonnummer 0711/5405246. Weitere Informationen über das Lokal sind unter

Spirituosen-Oscar für Ginstr

Stuttgart - Wir haben es ja gleich gesagt: Bei der Gin-Blindverkostung unserer Zeitung hat der Ginstr den ersten Platz belegt. Nun folgt die internationale Anerkennung für das Produkt von ­Alexander Franke, auch als DJ Sandy bekannt, und Markus Escher.

Beim „Spirituosen-Oscar“ World Spirits Award 2018 ist der Ginstr wie anno 2011 der Monkey 47 mit der Goldmedaille ausgezeichnet worden und somit einer der besten Gins der Welt. Glückwunsch!