Wo früher die Teneria spanisch inspirierte Köstlichkeiten servierte, gibt es jetzt schwäbische Klassiker und modern interpretierte Leib-und-Magen-Kulinarik.
Kalbsbäckle auf buntem Lauchgemüse, ein glacierter Schweinebauch auf Linsensalat mit Wildkräutern und hausgemachte Semmelknödel in Rahmsoße mit Spargelragout – wer gute schwäbische Küche mit modernem Pfiff sucht, wird neuerdings am Waiblinger Mühlkanal fündig. In der früheren Teneria am Waiblinger Bädertörle, über den Rems-Murr-Kreis hinaus bekannt für Tapas-Kreationen in einem ausgesprochen schicken Ambiente, haben Jaqueline Salzmann und Felix Szichta jetzt die Gerberstube eröffnet – und aus einer besonderen Location einen Ort mit Leib-und- Magen-Küche gemacht.