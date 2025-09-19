Bäckerei wird zum Ort für Begegnung und Genuss

Steffen Marquardt und Anabel Hirsch besinnen sich auf die Ursprünge des Familienbetriebes: In der Eltinger Carl-Schmincke-Straße gibt es jetzt mehr als Brot und Brezeln.
Es sind schwere Gedanken, die Steffen Marquardt am Anfang des vergangenen Jahres durch den Kopf gehen. Der Bäckermeister fühlt sich müde. Das jahrelange Arbeiten quasi rund um die Uhr, ohne jeden Ruhetag, haben den damals 52-Jährigen ausgelaugt. Mit seiner kleinen Bäckerei im Leonberger Stadtteil Eltingen muss er sich gegen Backshops und die Dumpingpreise bei den Discountern behaupten. Das geht an die Substanz.