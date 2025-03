Gastro in Weinstadt: Viel Liebe zum Detail in der Almhütte – Wow-Effekt mit Zwiebelrostbraten und Kässpätzle

1 Linda Brandl hat die Eventlocation Almhütte mit viel Liebe zum Detail umgestaltet. Foto: Gottfried Stoppel

Ganz schön gemütlich: Linda Brandl ist seit Jahrzehnten in der Gastronomie tätig und war viel unterwegs. In Weinstadt-Strümpfelbach hat sie die Almhütte, eine besondere Eventlocation, eröffnet.











Kaum zu glauben, was manche Menschen innerhalb einer Woche alles auf die Beine stellen. Im Fall von Linda Brandl und ihrem Team vom Lindhälder Stüble in Weinstadt-Strümpfelbach ist es eine komplette, mit viel Liebe zum Detail eingerichtete Almhütte, in der bis zu 60 Gäste Platz haben. Sie steht an der Stelle, an der sich bis zum vergangenen Sommer die überdachte Terrasse des Restaurants befand.