Gastro in Weil der Stadt: Wie eine Bürgerbewegung einem Bistro auf die Beine hilft

Ihr Bistro „Marktpl8tz“ konnte Christel Mühlbauer auch dank Crowdfunding verwirklichen. Aus dem Weil der Städter Gastro-Angebot ist sie damit inzwischen nicht mehr wegzudenken.
Es ist ein Wochentag, eigentlich noch nicht Zeit für Feierabend, aber die Stühle rund um den oberen Brunnen am Weil der Städter Marktplatz sind gut gefüllt: Ein paar ältere Herrschaften schlürfen unter Sonnenschirmen und den Blättern grüner Pflanzen ihren Kaffee, eine Gruppe Freundinnen beäugt neugierig die Speisekarte. Drinnen surrt die Kaffeemaschine, der Mann hinter der Bar, Giuseppe, schäumt gerade die Milch auf, während Chefin Christel Mühlbauer einer Kundin das Versprechen abnimmt, bald wiederzukommen, und Jonas Faas, ihre „rechte Hand“, an einem der Holztische über der Personalplanung brütet.