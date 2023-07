Gastro in Stuttgart

1 Das Grand Café Planie wird nun für die Pacht neu ausgeschrieben. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das Landgericht muss kein Urteil in dem Räumungsverfahren verkünden: Die Wirte gehen nun doch freiwillig. Was heißt das für die Neu-Ausschreibung der Pacht?









Die Sache schien unheilvoll festgefahren, über viele Monate bewegte sich rein gar nichts. Der letzte Kaffee ist vor anderthalb Jahren im Grand Café Planie serviert worden. Dann hatte die Stadt Stuttgart den Betreibern die Konzession entzogen – dies war ein Paukenschlag in der heimischen Gastronomie! Seitdem steht eines der größten Kaffeehäuser des Landes leer. Gerade bei schönem Wetter bedauern viele, dass keiner auf den Korbstühlen am Karlsplatz etwas bestellen kann, obwohl viele Wirte bereits erklärt haben, sie würden gern diesen schönen Ort in zentraler City-Lage übernehmen.