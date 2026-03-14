Gastro in Rutesheim: Sportgaststätte Bühl und der „Saibeck“ sind jetzt in einer Hand

Ellen Erhardt haucht der traditionsreichen Gaststätte mitten in Rutesheim mit schwäbischem und „gut bürgerlichem“ Essen wieder Leben ein. Dafür meistert sie einige Herausforderungen.
Auf der neuen Speisekarte steht nicht nur typisch Schwäbisches oder „gut bürgerliches“ Essen. Also Maultaschen, Fleischküchle, Rahmschnitzel mit Spätzle, Schweinemedaillons, Zwiebelrostbraten oder Allgäuer Kässpätzle. „Auf Wunsch servieren wir auch Vegetarisches“, sagt Ellen Erhardt, die die traditionsreiche Gaststätte „Saibeck“ mitten in Rutesheim in der Leonberger Straße 7 Anfang Februar wiedereröffnet hat.