Gastro in Ludwigsburg: Traum erfüllt – Vom Job bei Bosch zur eigenen Fantasy-Taverne

Met im Stiefelbecher und Barden mit Instrumenten: In Ludwigsburg hat eine spezielle Gaststätte eröffnet, die Nerds, Ritter und Brettspieler magisch anzieht.
Begeistert lässt Fabian aus Ludwigsburg den Blick über die vielen liebevollen Einrichtungsdetails der „Taverne zum sorglosen Kobold“ schweifen. Fackeln hängen an schweren Holzbalken, ihre Flammen lodern elektrisch. In einer steinernen Feuerstelle züngelt ein Feuer über einen großen Flatscreen-TV. Mittelalterlich anmutende Wandteppiche schmücken die Wände, dazu Felle, Schilde und Helme.