Gastro in Leonberg: Café Musu – nach nur wenigen Monaten kommt das abrupte Ende

Geschichten des Jahres: Mit großen Ambitionen startete das Influencer-Café auf dem Leonberger Marktplatz Ende 2024. Im Mai 2025 wurde es vom Ordnungsamt geschlossen. Das hatte Gründe.
Das Schild „Musu“ hängt noch über der Eingangstür, im Inneren stapeln sich Tische und sonstige Einrichtungsgegenstände. Mit großen Ambitionen war es gestartet, nach wenigen Monaten war es bereits Geschichte: Das Influencer-Café Musu auf dem Leonberger Marktplatz 5 hat ein halbes Jahr lang bis Mai 2025 für Aufmerksamkeit gesorgt – und überraschte dann mit einem abruptem Ende. Das einstige Ehepaar Michelle und Davide Musu hatte seinen „Place to be“ im historischen Fachwerkhaus, vielen Leonbergern noch als „Krone“ oder „Knöpfle“ bekannt, Anfang Dezember 2024 eröffnet. Mit dem Ziel, Leonberg als neuen Treffpunkt der Influencer-Szene zu etablieren und vor allem Gäste aus Stuttgart in die hiesige Altstadt zu locken. Was dem heimischen Publikum nicht ganz so gut gefiel.