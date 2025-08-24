Gastro in Friolzheim: Biergarten der Kleintierzüchter füllt eine Marktlücke

Mit seinem neuen Angebot füllt der Friolzheimer Verein eine Lücke: Seit er montags auf sein Vereinsgelände zum Hock lockt, können sich die Hobby-Gastronomen kaum retten vor Publikum.
Montags ins Museum oder in eine Kunstausstellung? In der Regel Fehlanzeige. Ausgehen in ein Restaurant oder auf einen Treff im Biergarten mit Freunden? Leider geschlossen, heißt es da vielerorts. Erlebnis- oder sonst wie Hungrige stehen häufig am Anfang der Woche häufig vor verschlossenen Türen. Dabei lockt gerade die Sommerzeit die Menschen aus dem Haus, am liebsten auf ein kühles Getränk ins Freie.