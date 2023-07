12 Der 24 Jahre junge Cédric Staudenmayer hat in seinem Restaurant Cédric in Weinstadt-Beutelsbach einen Hochstart hingelegt. Foto: Gottfried Stoppel/Gottfried Stoppel

Die Gastrokritiker unserer Zeitung sind mit vielen Neueröffnungen so zufrieden, dass einige Lokale gleichauf liegen. Aber es gibt auch eine traurige Nachricht.









So viel Kopf an Kopf hat es in unserer Restaurantbestenliste, die wir wegen der Lockdowns zuletzt für 2019 machen konnten, auch noch nicht gegeben. Man könnte sogar sagen, dass die besten zwölf neu vorgestellten Adressen des Jahres 2022 in der Summe gleich gut bewertet sind. Schließlich hat jedes der Restaurants einmal fünf Sterne und zweimal vier Sterne – nur unterschiedlich auf die drei Kategorien verteilt. Man kann aber auch sagen, dass die Qualität der Küche nun mal das Wichtigste ist und somit nur drei Adressen gleichauf oben stehen. Da das Ambiente zu einem schönen Abend viel beitragen kann, kommen weitere fünf Restaurants knapp dahinter, gefolgt von vier Lokalen, bei denen unsere Tester den Service am besten bewertet haben. Da der jedoch je nach Personallage und Tageslaune besonders von Schwankungen betroffen sein kann, war dies das letzte Kriterium für unsere Liste.