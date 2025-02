Gastro im Remstal: Von Schwäbisch bis exotisch - ab 14.2. gibt es das Drei-Gänge-Menü für 44 Euro

Schüler testen begehbare Rakete Von Fellbach ins Weltall – „Es hat sich extrem krass angefühlt“

Schüler der Hermann-Hesse-Realschule sind in eine begehbare Rakete gestiegen und haben sich mit VR-Brille auf den Weg ins All gemacht. Der sogenannte „SpaceBuzz One“ der Deutschen Raumfahrtagentur war in Fellbach.