Tote Hose an den Tischen: Am Dienstagnachmittag finden gerade mal zwei Gäste den Weg ins Ratskeller-Café in Ludwigsburg.

Landkreis Ludwigsburg - Unterhält sich Andreas Müller, Sprecher des Gastgewerbeverbands Dehoga in Ludwigsburg, mit seinen Mitstreitern über die Lage in der Gastronomie, ist der Ärger groß. „Ein Kollege hat mit Blick aufs Wochenende einen passenden Vergleich angestellt: Das war für unsere Branche so, als würde sie zusammengeschlagen werden, bis sie am Boden liegt. Bevor ihr dieselbe Person dann freundlich aufhilft und hinterher noch sagt: ‚Was habt ihr denn? Ich habe euch doch Pflaster und Trinken gegeben.‘“ Gemeint ist das Hin und Her, als am Freitagabend verkündet worden war, dass vom nächsten Tag an für die Gäste 2 G plus gilt – um die Testpflicht dann am Sonntag wieder für alle zurückzunehmen, deren Impfung keine sechs Monate zurückliegt.