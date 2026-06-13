Nicht alles ist für immer: Nach elf Jahren Betrieb schließt Ferro Ceylan seine Cocktailbar Le Petit Coq an der Hauptstätter Straße in Stuttgart-Mitte Ende Juli. Die ambitionierte Cocktailbar im Art-Déco-Stil der 1920er war sein wahr gewordener Lebenstraum. Viel Arbeit, viel Lebenszeit, ein sechsstelliger Betrag und mehrere gescheiterte Beziehungen stecken in der kleinen Bar mit knapp 30 Plätzen. „Beim Le Petit Coq habe ich nie Kompromisse gemacht und alles reingesteckt, was ich konnte“, sagt der Stuttgarter Gastronom, während er über seine 3.000-Euro-Vorhänge streicht.

Die Entscheidung, mit seinem Traum abzuschließen, fiel ihm dementsprechend nicht leicht. Lange hat er sie mit sich herumgetragen und von links nach rechts gewälzt. „Aber zwei Unternehmen gleichzeitig zu wuppen ist nicht mehr drin.“

Kein Privatleben und 13-Stunden-Tage: Der hohe Preis für den Traum

In den vergangenen Jahren hat Ceylan sich zusätzlich noch mit einer Immobilien-Investment-Agentur selbstständig gemacht, hat tagsüber im Büro gearbeitet, abends in der Cocktailbar. „Mein Arbeitstag hat locker zwölf, dreizehn Stunden“, sagt er. Das zehrt einen über die Jahre physisch und psychisch aus. Und mit 45 Jahren sehne er sich auch nach ein bisschen Ruhe und Zeit für sich selbst in seinem Leben. „Ich möchte um 18 Uhr von der Arbeit nach Hause kommen, gesünder essen, mehr Sport machen, geregelten Schlaf“, schildert er, „einfach einen gesünderen Lebensstil.“

Wenn’s nach ihm ginge, kommen möglichst bald noch ein Hund (Labrador oder Husky) und eine Katze (British Shorthair) obendrauf. „Ich liebe Tiere, hatte aber all die Jahre keine Zeit dafür“, erklärt Ceylan und gerät schmunzelnd schon ein bisschen ins Träumen. Reisen möchte er, wandern vor allem, am liebsten in Europa, davon habe er noch wenig gesehen. Pläne hat der Barbesitzer schon viele im Kopf, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. „Natürlich geht es mir nah, dass das Le Petit Coq bald Geschichte sein wird, immerhin ist es über ein Jahrzehnt lang mein Baby gewesen. Ich freue mich aber auch auf die Zeit danach“, gibt er zu.

Wer die Nachfolge in der Hauptstätter Straße 59 antritt, ist noch nicht klar. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Und nicht nur er selbst und seine Prioritäten haben sich im Laufe der Zeit verändert, sondern auch das Ausgehverhalten der Gäste. „Junge Menschen trinken immer weniger Alkohol, gehen seltener abends aus“, sagt Ceylan. Sich immer wieder neue Konzepte und Events auszudenken, um eine neue Zielgruppe anzusprechen, sei ihm mit der Zeit immer schwerer gefallen, der Abstand zu ihr sei zunehmend größer geworden. „Und bevor es keinen Spaß mehr macht, wollte ich einen Schlussstrich ziehen“, betont der Gastronom. Denn die Zeit als Cocktailbarbesitzer möchte er in guter Erinnerung behalten. „Im Le Petit Coq habe ich viele tolle Menschen kennengelernt, von denen manche sogar zu guten Freunden wurden.“

Letzte Chance: ein Cocktail im Le Petit Coq

Wer im September die Cocktailbar mit Außenterrasse übernehmen wird, ist noch nicht klar. Einige vielversprechende Bewerbungen habe er bereits bekommen, ob sich daraus tatsächlich eine Nachfolge entpuppt, kann Ceylan noch nicht sagen. Dass die Folgegastronomie jedoch kein Le Petit Coq mehr sein wird, ist so gut wie gesetzt. „Andere Menschen haben andere Vorstellungen von ihren Bars und das ist auch völlig legitim“, sagt der Barbesitzer. Wer den alten Charme der Cocktailbar nochmal genießen möchte, bevor alle Möbel entnommen und Tapeten abgerissen werden, kann das also noch bis zum 31. Juli tun. Vielleicht wird es auch eine Abschiedsfeier geben, die Ceylan eigentlich nie machen wollte. „Aber jeder, mit dem ich darüber gesprochen habe, meinte, ich würde es später bereuen, wenn ich keine veranstalte“, sagt er schmunzelnd. Genaueres wird auf den Sozialen Medien kommuniziert werden.

Le Petit Coq, Hauptstätter Str. 59, Stuttgart-Mitte, Di-Do 19-1, Fr+Sa 19-2 Uhr >>>