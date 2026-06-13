Elf Jahre lang war die Cocktailbar Le Petit Coq sein Lebenstraum. Nun zieht Gastronom Ferro Ceylan einen Schlussstrich.
Nicht alles ist für immer: Nach elf Jahren Betrieb schließt Ferro Ceylan seine Cocktailbar Le Petit Coq an der Hauptstätter Straße in Stuttgart-Mitte Ende Juli. Die ambitionierte Cocktailbar im Art-Déco-Stil der 1920er war sein wahr gewordener Lebenstraum. Viel Arbeit, viel Lebenszeit, ein sechsstelliger Betrag und mehrere gescheiterte Beziehungen stecken in der kleinen Bar mit knapp 30 Plätzen. „Beim Le Petit Coq habe ich nie Kompromisse gemacht und alles reingesteckt, was ich konnte“, sagt der Stuttgarter Gastronom, während er über seine 3.000-Euro-Vorhänge streicht.