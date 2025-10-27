"Wer stiehlt mir die Show?" hat in der zweiten Folge der neuen Staffel eine Überraschung zu bieten. Ein bekannter Gastmoderator taucht auf.
Joko Winterscheidt (46) hat in der neuen Folge seiner ProSieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" eine Überraschung für die Zuschauer bereitgehalten. Für den Moderator selbst lief der Abend wenig erfolgreich. Mit dabei waren erneut die prominenten Kandidaten Schauspielerin Karoline Herfurth (41), Entertainer Olli Dittrich (68), Komiker Olli Schulz (52) plus Wildcard-Kandidatin Jacqueline aus Hamburg.