Gastjuroren bei GNTM: Auf diese Stars konnte Heidi Klum schon zählen

1 Paris Hilton (li.), Otto Waalkes und Victoria Beckham waren allesamt schon als Gastjuroren bei "Germany's next Topmodel". Foto: imago images/APress/A-way!/Allphoto / IMAGO/Panama Pictures / IMAGO/NurPhoto

Aktuell läuft die Jubiläumsstaffel von "Germany's next Topmodel". Zum 20. Mal bewertet Heidi Klum Fotos und Walks ihrer Kandidatinnen. Im Laufe der Zeit ist sie dabei von zahlreichen hochkarätigen Promis unterstützt worden.











"Germany's next Topmodel" ist in vollem Gange. Seit drei Wochen ist Heidi Klum (51) wieder auf der Suche nach der nächsten Hoffnung am Modelhimmel. Zum 20. Jubiläum der Show kommt sie zusätzlich zum Donnerstag auch immer mittwochs (beides um 20:15 Uhr auf ProSieben) - eine Folge widmet sich den männlichen Kandidaten, eine den weiblichen Teilnehmerinnen.