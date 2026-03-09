Gasthof-Brand in Pleidelsheim: Der Schock in Pleidelsheim sitzt tief – „Die Flammen waren 20 Meter hoch“

Wie ist die Stimmung in Pleidelsheim nach dem verheerenden Brand? Die Bürger auf der Straße beklagen den Verlust. An dem Gebäude hängen viele Erinnerungen.
Es ist Montagvormittag gegen 11 Uhr. In der Ortsmitte von Pleidelsheim gehen Menschen ihren Einkäufen nach und erledigen Dinge des Alltags. Aber immer wieder bleiben Passanten stehen. Sie blicken auf eine Stelle, an der mit dem Gasthof Ochsen noch am Samstag ein Wahrzeichen der Gemeinde stand. Viele zücken ihre Handys und fotografieren die Brandstelle. Wo einst prächtiges Fachwerk stand, liegen nur noch Trümmer.