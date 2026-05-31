Für das Sportheim in Leonberg-Gebersheim wird ein neuer Pächter gesucht. Der Wirt Oliver Schmidt und seine Ehefrau wollen im nächsten Frühjahr aufhören.
An der Wand im Gastraum an der Theke hängt ein Bild von Günther Oettinger: Auch Baden-Württembergs einstiger CDU-Ministerpräsident speiste bereits gutbürgerlich im Sportheim in Gebersheim. Der frühere Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug, einst wohnhaft in Leonberg, habe einmal sogar Michael Schumacher mitgebracht, berichtet der Noch-Wirt Oliver Schmidt. Auch die jüngst leider tödlich verunglückte Star-Biathletin Laura Dahlmeier sei schon dagewesen. „Und früher, als auf der Solitude noch Rennen gefahren wurden, kamen auch Motorsport-Asse wie Jochen Rindt“, erzählt Schmidt.