1 Die zwei Unbekannten hatten eine Waffe bei sich. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/Michael Bihlmayer

Am vergangenen Wochenende dringen zwei Unbekannte in Göppingen mit einer Waffe in eine Gaststätte ein und schlagen den Wirt. Bei ihrer Flucht schießen sie auf ihren Verfolger.















Link kopiert

Ein Überfall mit einer Waffe, Schüsse fallen, Zeugen wird aufgelauert – und vieles ist unklar. Am vergangenen Wochenende gab es in Göppingen einen mysteriösen Vorfall, bei dem sich die Polizei nun Hilfe von Zeugen erhofft.

Wie die Beamten schreiben, befand sich ein 62-jähriger Wirt in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einem 45-jährigen Bekannten in seiner geschlossenen Gaststätte an der Kirchstraße. Gegen 3.15 Uhr klopfte es an der Tür. Als der 62-Jährige öffnete, stürmten zwei Unbekannte mit einer Waffe in das Lokal. Mit dieser soll einer der Täter den Wirt mehrfach gegen den Kopf geschlagen haben, bevor sich ein Schuss löste. Dieser traf zum Glück aber niemanden.

Flüchtende lauern dem Helfer auf

Als der 45-Jährige dem Wirt zu Hilfe kam, flüchtete das Duo in Richtung Kornhausplatz. Der Mann soll den beiden Tätern dann gefolgt sein. Dabei habe sich einer der Unbekannten umgedreht und auf ihn geschossen. Der Schuss verfehlte ihn aber und schlug im Rahmen der Tür der Gaststätte ein.

Als der 45-Jährige eine Stunde später zu seiner Wohnung in Bad Boll fuhr, sollen ihm dort drei Unbekannte aufgelauert haben. Er erkannte die Situation rechtzeitig und flüchtete mit seinem Auto.

Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07161/632360 zu melden.