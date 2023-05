Gastgewerbe in der Region Stuttgart

1 Die Aussichten für die Gastronomie, hier die Stuttgarter Karlshöhe, könnten so sonnig sein – wäre da nicht die Inflation. Foto: imago images/Shotshop/Gerd Wolpert

Das Gastgewerbe startet optimistisch in die warme Saison, doch die Preise steigen und die Verbraucher schränken ihren Konsum ein. Dazu kommt noch der Fachkräftemangel.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Wetter könnte besser nicht sein. Und dennoch läuft es im Ludwigsburger Biergarten Uferstüble eher ruhig an. Etliche Besucher kommen in dieser Woche – aber weniger als erhofft. „Wir waren gerade über die Ostertage auf mehr Gäste vorbereitet“, sagt Geschäftsführerin Silke Özbagci (52). Seit 20 Jahren betreibt sie mit ihrem Mann Orhan den über die Stadtgrenzen bekannten Selbstbedienungsbiergarten am Neckarufer. „Berücksichtigt man das schöne Wetter, war es das ruhigste Osterwochenende überhaupt.“