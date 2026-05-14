Gastbeitrag im New Statesman: Prinz Harry warnt vor Antisemitismus

Prinz Harry hat sich in einem Gastbeitrag für das britische Magazin "New Statesman" zum Anstieg antisemitischer Gewalt in Großbritannien geäußert und dabei auch eigene frühere Fehler eingestanden.
Prinz Harry (41) hat sich in einem Gastbeitrag für das britische Magazin "New Statesman" klar gegen den Anstieg antisemitischer Gewalt in Großbritannien positioniert. "Wir erleben im ganzen Land einen zutiefst beunruhigenden Anstieg des Antisemitismus", schreibt der Duke of Sussex. "Jüdische Gemeinschaften - Familien, Kinder, ganz normale Menschen - werden in Orten, die sie ihr Zuhause nennen, zunehmend in Unsicherheit gedrängt." Zuletzt hatte es mehrere Angriffe auf jüdische Einrichtungen und Menschen gegeben, darunter Brandanschläge sowie eine Messerattacke auf zwei jüdische Männer.