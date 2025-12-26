Gastbeitrag für New York Times: Martin Scorsese erinnert zu Weihnachten an seinen Freund Rob Reiner

Regisseur Martin Scorsese hat in einem berührenden Essay Abschied von seinem langjährigen Freund Rob Reiner und dessen Frau Michele genommen. Der Oscarpreisträger erinnert sich an ihre gemeinsame Zeit und ihre Zusammenarbeit bei "The Wolf of Wall Street".
Martin Scorsese (83) hat sich mit einem zutiefst persönlichen Gastbeitrag für die "New York Times" von seinem langjährigen Freund und Kollegen Rob Reiner (1947-2025) verabschiedet. Der Essay erschien am ersten Weihnachtstag und gewährt einen seltenen Einblick in die Trauer des Oscarpreisträgers.