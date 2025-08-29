Gastauftritt in der Datingshow: Pietro Lombardi liefert Song für Love Island VIP

Pietro Lombardi liefert einen Song für die TV-Show "Love Island VIP". Der Sänger hat außerdem einen Gastauftritt in der Sendung.

Pietro Lombardi (33) liefert für die neue Staffel der Datingshow "Love Island VIP" den Kampagnensong. "Fuego" hat der Sänger extra für die Sendung komponiert, wie RTLzwei in einer Pressemitteilung erklärt. Der Song ist ab dem 5. September im Handel erhältlich, die neue Staffel der TV-Show startet am 11. September 2025. Pietro Lombardi, der seit Mitte August von Partnerin Laura Maria Rypa (29) getrennt ist, wird die Teilnehmenden der Show außerdem persönlich besuchen.

Der Sänger ist Fan der TV-Datingshow und erklärt dem Sender zufolge: "Ich feiere 'Love Island' total und schaue echt oft rein." "Fuego" bringe "genau diese Sommer-Vibes rüber - das passt perfekt. Ich freue mich mega drauf!"

Zum ersten Mal gab es "Love Island VIP" 2024 zu sehen. In der diesjährigen zweiten Staffel nehmen prominente Singles wie die Reality-Stars Stella Stegmann (28) und Filip Pavlovic (31) teil. Aber auch Reality-Newcomer wie Dion Brown (26) oder Josh Stanley (29) sind dabei.

"Love Island VIP" gibt es ab 11. September 2025 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLzwei und ab 4. September auf RTL+.