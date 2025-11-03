Der Bayerische Rundfunk feiert das Jubiläum seiner inklusiven Sendung "Sehen statt Hören". Zu diesem Anlass tritt der gehörlose Moderator Jason Giuranna bei "Dahoam is Dahoam" auf. Im Interview spricht er über die Bedeutung von Inklusion in Film und Fernsehen.
Jason Giuranna ist Moderator, Künstler und Erzieher - und er ist gehörlos. Im BR präsentiert er die inklusive Sendung "Sehen statt Hören" in Gebärdensprache, wofür er 2024 mit dem Stuttgarter Moderationspreis ausgezeichnet wurde. Jetzt stattet er als erster gehörloser Gastdarsteller Lansing einen Besuch ab. Anlässlich des 50. Jubiläums von "Sehen statt Hören" hat er in zwei Folgen der BR-Serie "Dahoam is Dahoam" einen Gastauftritt.