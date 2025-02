Eine völlig neue Erfahrung für den Star-Geiger: André Rieu hat eine Gastrolle in seiner Lieblingsserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" übernommen und gerät im Interview ins Schwärmen.

Von der Konzertbühne direkt ins TV-Studio: Star-Geiger André Rieu (75) hat sich einen besonderen Wunsch erfüllt und eine Gastrolle in seiner Lieblingsserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" übernommen. Die Folge mit dem Titel "Zweifel" wird am 20. Februar um 18:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Die Liebe zur Serie entdeckte der Niederländer gemeinsam mit seiner Frau Marjorie Rieu (geb. 1951) während der Corona-Zeit. "Meine Frau nahm immer mittags im NDR eine Folge auf und die schauten wir dann am Abend. Es war wirklich ein schöner Zeitvertreib in dieser schwierigen Zeit, in der wir nicht auftreten durften", verrät der Niederländer im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

Vom Fan zum Gaststar

Als ihn seine Konzerttour mit dem Johann Strauss Orchester nach Erfurt führte, nutzte der Starmusiker die Gelegenheit für einen Setbesuch - und bekam prompt eine Gastrolle angeboten. Die Dreharbeiten im "Johannes-Thal-Klinikum" waren für Rieu eine völlig neue Erfahrung. "Das war wirklich sehr lustig, nicht nur die Schauspieler, sondern auch die Räume, den OP-Raum, die Zimmer zu sehen", schwärmt er.

Besonders beeindruckt zeigte sich der Dirigent von der Authentizität der Darsteller. "Die Schauspieler waren im wirklichen Leben genauso nett wie in der Serie", betont er, "und der 'böse', aber geniale Dr. Matteo Moreau (gespielt von Mike Adler, 46) war schon ein cooler Typ". Sogar ein Selfie mit Marijam Agischewa (66), die Professorin Dr. Karin Patzelt verkörpert, durfte nicht fehlen. "Sie ist eine tolle Schauspielerin, sehr glaubhaft in ihrer Rolle als Professorin und total sympathisch", erinnert er sich.

Zurück zur Musik

Trotz der positiven TV-Erfahrung will Rieu seiner eigentlichen Berufung treu bleiben. "Ich halte mich wohl am besten an die Musik. Sie ist meine große Leidenschaft", erklärt er. Die fertige Episode wird er sich gemeinsam mit seiner Frau ansehen: "Auf der Couch natürlich. Sie war nicht bei den Aufnahmen dabei und ist sehr gespannt auf meinen Auftritt."