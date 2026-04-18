Madonna ist bei Sabrina Carpenters Headliner-Auftritt beim Coachella Festival überraschend aufgetreten. Gemeinsam sangen die beiden Popstars "Vogue" und "Like a Prayer" - und präsentierten ein bislang unveröffentlichtes Duett.
Pop-Ikone Madonna (67) hat Sabrina Carpenter (26) bei deren Headliner-Auftritt auf dem Coachella Festival am Freitagabend mit einem Überraschungsgastspiel geehrt. Gegen Ende der Show tauchte die Queen of Pop unvermittelt auf der Bühne auf und präsentierte gemeinsam mit der jüngeren Kollegin "Vogue" und "Like a Prayer" sowie ein bislang unveröffentlichtes Duett.