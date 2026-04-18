Madonna ist bei Sabrina Carpenters Headliner-Auftritt beim Coachella Festival überraschend aufgetreten. Gemeinsam sangen die beiden Popstars "Vogue" und "Like a Prayer" - und präsentierten ein bislang unveröffentlichtes Duett.

Pop-Ikone Madonna (67) hat Sabrina Carpenter (26) bei deren Headliner-Auftritt auf dem Coachella Festival am Freitagabend mit einem Überraschungsgastspiel geehrt. Gegen Ende der Show tauchte die Queen of Pop unvermittelt auf der Bühne auf und präsentierte gemeinsam mit der jüngeren Kollegin "Vogue" und "Like a Prayer" sowie ein bislang unveröffentlichtes Duett.

Madonna sang neuen Song Carpenter steckte gerade in "Juno", einem festen Höhepunkt ihrer "Short 'n Sweet"-Tour, bei dem sie in jeder Show einen prominenten Gast "verhaftet". Dann öffnete sich die Bühne - und Madonna fuhr aus der Mitte nach oben. Zunächst stimmte die 67-Jährige ihren Klassiker "Vogue" an, ehe die beiden Sängerinnen gemeinsam ein neues Stück vorstellten. Das Duett soll Gerüchten zufolge Teil von Madonnas kommendem Album "Confessions II" sein.

Zwischen den Songs griff Madonna zum Mikrofon und hielt eine persönliche Ansprache. Der Abend habe für sie eine besondere Bedeutung: "Vor genau 20 Jahren bin ich bei Coachella aufgetreten", erklärte sie, wie auf Social Media zu sehen ist. Damals habe sie im Dance-Zelt erstmals Songs ihres Albums "Confessions on a Dance Floor Pt. 1" in Amerika präsentiert. Jetzt stehe sie wieder in denselben Stiefeln, demselben Korsett und derselben Gucci-Jacke auf der Bühne. Für sie sei das ein echter "Full-Circle-Moment".

Nonnen-Tänzerinnen bei "Like a Prayer"

Den gemeinsamen Auftritt krönten die beiden Sängerinnen mit Madonnas Pop-Hymne "Like a Prayer". Dazu schritten Tänzerinnen in Nonnentracht vom hinteren Bühnenbereich nach vorn - eine Anspielung auf das legendäre Musikvideo von 1989. Zwischendurch richtete Madonna eine Botschaft ans Publikum: "Das Großartige an Musik ist, dass sie Menschen zusammenbringt", sagte sie. Es sei der eine Ort, an dem alle ihre Differenzen beiseitelegen müssten. Sie sei begeistert, Teil dieser heilsamen Erfahrung zu sein.

Bereits der dritte Coachella-Moment

Madonnas Gastauftritt ist nicht ihr erster Besuch in der Wüste Kaliforniens. Ihr Coachella-Debüt gab sie 2006 - damals allerdings nicht auf der Hauptbühne, sondern im Sahara-Zelt. 2015 folgte ein viel diskutierter Überraschungsauftritt während des Abschluss-Sets von Drake (39). Bei dieser Gelegenheit drückte sie dem Rapper einen Kuss auf die Lippen - ein Festival-Moment, der weit über Coachella hinaus für Schlagzeilen sorgte.

Der Zeitpunkt für diesen Auftritt dürfte kein Zufall sein: Anfang dieser Woche hatte Madonna "Confessions II" offiziell angekündigt. Das Werk soll am 3. Juli über Warner Records erscheinen und ist ihr erstes Studioalbum seit sieben Jahren. An der Produktion wirkt erneut Stuart Price mit, der bereits das Original "Confessions on a Dance Floor" verantwortete. Am Freitag hatte die Sängerin die erste Single "I Feel So Free" veröffentlicht.

Carpenter hat ihr Versprechen eingelöst

Für Sabrina Carpenter schließt sich mit der Headliner-Show ebenfalls ein Kreis: Bei ihrem Coachella-Auftritt 2024 hatte sie in einem speziell angepassten Outro zu "Nonsense" bereits halb im Scherz angekündigt, eines Tages als Top-Act zurückzukehren. Die Zeile "Coachella, see you back here when I headline" galt seither als augenzwinkernde Selbstprophezeiung.