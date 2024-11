Gastauftritt bei Sturm der Liebe: Bruce Darnell kommt mit einer guten Portion Drama an den Fürstenhof

1 Bruce Darnell checkt in "Sturm der Liebe" in den Fürstenhof ein. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

Bruce Darnell checkt in den Fürstenhof ein. Der Entertainer hat in zwei Folgen der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" einen Gastauftritt - und dabei nicht nur Drama in Gepäck. Im Interview erzählt er, wie besonders die Dreharbeiten für ihn waren.











Bruce Darnell (67) sorgt bei "Sturm der Liebe" für frischen Wind am Fürstenhof. "Ich bringe definitiv eine gute Portion Drama mit", verrät der TV-Star im Interview mit spot on news. Ab dem heutigen 29. November ist Darnell selbst in der beliebten ARD-Telenovela (15:10 Uhr, Das Erste) zu sehen.