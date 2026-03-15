Gastarbeiter in Deutschland: Cem Özdemir, anatolischer Schwabe und wohl bald MP

Cem Özdemir wird wohl der erste Landeschef, der aus einer Gastarbeiterfamilie stammt. Das ist erfreulich, findet unsere Kolumnistin, aber kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen.
Man nannte sie Gastarbeiter. Vermutlich kam Mitte der 50er Jahre, als die Bundesrepublik Arbeitskräfte aus Italien, Griechenland, Spanien und der Türkei nach Deutschland anwarb, niemand auf die Idee, dass da zwei Wörter zusammengespannt werden, die eigentlich nicht zusammengehen. Einen Gast stellt man schließlich normalerweise nicht zum Arbeiten an, sondern erweist ihm Gastfreundschaft. Man kocht etwas Feines, richtet ein schönes Zimmer her und denkt sich ein interessantes Besuchsprogramm aus, um ihn zu erfreuen.