Gast bei Stephen Colbert: Witzig oder peinlich? Prinz Harry mit denkwürdigem Besuch in Late-Show

Prinz Harry sorgte mit einem Überraschungsauftritt in der "Late Show" von Stephen Colbert für Aufsehen. Der Herzog von Sussex lieferte sich ein Wortgefecht mit dem Moderator - und teilte dabei kräftig gegen Donald Trump aus. Nicht alle seine Witze kamen beim Publikum an.
Prinz Harry (41) hat sich einen ungewöhnlichen Bühnenauftritt gegönnt. In der "Late Show" von Stephen Colbert (61) tauchte der Herzog von Sussex völlig überraschend hinter dem Moderator auf - und sorgte für kollektives Luftschnappen und sogar Standing Ovations im Publikum. Der Grund seines Besuchs? Er wolle für die Rolle des "Lebkuchenprinzen" in einem kitschigen Weihnachtsfilm vorsprechen.