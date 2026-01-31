Rekordtiefer Füllstand der deutschen Gasspeicher alarmiert Experten: In Bayern ist die Lage besonders schlecht. Droht bald eine Drosselung für die Industrie?
Die Situation der deutschen Gasspeicher erreicht allmählich einen kritischen Punkt. Laut aktuellen Daten sind die Speicher nur noch zu 35 Prozent gefüllt - ein Wert, der Erinnerungen an den Krisenwinter 2021/2022 weckt und Experten zunehmend beunruhigt, zumal das importierte LNG-Gas wegen der Kältewelle in den USA immer teurer wird. Sollte es so kalt bleiben wie aktuell, könnten die Vorräte womöglich nur noch sechs Wochen bis Mitte März reichen - oder müssten durch höhere Lieferungen ergänzt werden.