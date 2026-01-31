Gasspeicher nur noch bei 33 Prozent - Vorrat für 6 Wochen

Rekordtiefer Füllstand der deutschen Gasspeicher alarmiert Experten: In Bayern ist die Lage besonders schlecht. Droht bald eine Drosselung für die Industrie?

Die Situation der deutschen Gasspeicher erreicht allmählich einen kritischen Punkt. Laut aktuellen Daten sind die Speicher nur noch zu 35 Prozent gefüllt - ein Wert, der Erinnerungen an den Krisenwinter 2021/2022 weckt und Experten zunehmend beunruhigt, zumal das importierte LNG-Gas wegen der Kältewelle in den USA immer teurer wird. Sollte es so kalt bleiben wie aktuell, könnten die Vorräte womöglich nur noch sechs Wochen bis Mitte März reichen - oder müssten durch höhere Lieferungen ergänzt werden.

Grenzwertig zeigt sich die Lage in Bayern, wo einer der Speicher zuletzt nur noch einen Füllstand von fünf Prozent aufwies.

Der verhältnismäßig frostige Winter macht sich nicht nur mit Schneechaos in vielen Bundesländern bemerkbar, sondern hat auch zu einem rasanten Rückgang der Speicherstände geführt. An den kalten Tagen der vergangenen Wochen sank der Stand der Gasspeicher noch weiter, denn vor allem im Norden und Osten Deutschlands herrscht strenger Frost.

Söders Gasspeicher Wolfersberg bald bei null

Besonders prekär ist die Situation in Bayern: Der Gasspeicher Wolfersberg im Landkreis Ebersberg südlich von München, den Ministerpräsident Markus Söder und sein Stellvertreter Hubert Aiwanger noch 2022 medienwirksam besichtigten, weist einen Füllstand von unter sechs Prozent auf und ist damit praktisch leer.

In Inzenham-West sieht es mit weniger als 19 Prozent kaum besser aus. Selbst Breitbrunn, der größte Speicher Bayerns, enthält nur noch etwa 20 Prozent seiner Kapazität – Gegenmaßnahmen auf Landesebene wurden bislang nicht ergriffen.

Gasspeicher Bierwang bei Mühldorf am Inn. Foto: IMAGO/Sven Simon

Die größten deutschen Erdgasspeicher befinden sich allerdings in Niedersachsen und NRW. Sie sollen bei Bedarf den Rest des Landes mitversorgen. Trotz aller Lippenbekenntnisse der Politik gelangt auch russisches LNG-Erdgas weiter nach Europa und trägt zur Stabilisierung der Versorgung bei. Wird sie endgültig gekappt, drohen neue Abhängigkeiten wie zum Beispiel von Donald Trump.

Marktverzerrungen und Preiskapriolen

Die negative Entwicklung hatte sich bereits im vergangenen Frühjahr angedeutet. Damals sorgten Marktverzerrungen und gesetzliche Füllstandsvorgaben dafür, dass der Rohstoff zur Lieferung im Sommer teurer war als zur Lieferung im Winter. So hatten die Händler kaum Anreize, Gas einzuspeichern. Die Zielmarke von 70 Prozent zum 1. November wurde dann auch nur mit Mühe erreicht.

Der Energiekonzern Uniper warnt sogar, dass die Versorgungssicherheit derzeit „nicht garantiert“ sei. Deutschland sei mit einem Speicherfüllstand von lediglich 75 Prozent in die Heizperiode gestartet. „Die Speicher sind aktuell leerer als im Krisenjahr 2022“, bestätigt auch Timm Kehler, Vorstand des Verbandes „Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft“ laut Medienberichten.

Gasspeicher wurden „unzureichend befüllt“

Sebastian Heinermann, Geschäftsführer des Verbandes der Speicherbetreiber INES, macht neben den kalten Temperaturen auch die Politik für die Misere verantwortlich: „Man darf sich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Speicherbefüllung vor dem Winter 2025/26 unzureichend war. Die aktuellen Mechanismen sichern die Versorgungssicherheit nicht ausreichend ab.“

Über das Gasspeichergesetz hätte die Bundesregierung die Möglichkeit gehabt, staatliche Instrumente einzusetzen und höhere Füllstände sicherzustellen. „Davon wurde kein Gebrauch gemacht, da hohe Kosten befürchtet wurden“, kritisiert INES.

Bundesnetzagentur dank LNG optimistisch

Die Bundesnetzagentur gibt sich trotz der Zahlen gelassen: „Die Gasversorgung in Deutschland ist stabil“, heißt es in einer Stellungnahme. Deutschland verfüge über ausreichende Import- und Speichermöglichkeiten, aktuell sei auf dem Weltmarkt ausreichend Gas verfügbar. Unter dem Strich importiere Deutschland mutmaßlich sogar etwas mehr Gas, als es täglich verbrauche.

Auch Verbandschef Kehler gibt vorsichtige Entwarnung für den laufenden Winter: „Dank der Versorgung mit LNG werden wir diesen Winter zwar kein Versorgungsengpass bekommen, aber mit sehr leeren Speichern aus der kalten Jahreszeit kommen. Die Wiederbefüllung wird daher zur entscheidenden Frage, die der Bund als Verantwortlicher für Versorgungssicherheit zu lösen hat.“

Steigende Gaspreise im Großhandel

Die Experten sind sich einig: Ein Gasmangel würde sich zunächst durch starke Preissteigerungen bemerkbar machen, die wiederum den Verbrauch drücken und „den Markt in ein ausgeglichenes Zustand bringen“ würden. Erste Preissteigerungen an den Großhandelsmärkten seien bereits zu beobachten.

Auf höhere Heizkosten müssen sich auch Verbraucherinnen und Verbraucher einstellen. Der Abrechnungsdienst Techem hat berechnet, dass die höchsten Kostensteigerungen für das Jahr 2025 bei Fernwärme mit plus 13,2 Prozent anfallen, gefolgt von Gas (plus 9,7 Prozent), Strom/Wärmepumpe (plus 9,2 Prozent) und Heizöl (plus 2,4 Prozent).