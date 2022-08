1 Gehen die Hamsterkäufe wieder los? (Archivbild) Foto: dpa/Swen Pförtner

Jeder Deutsche verbraucht mehr als einen Kilometer Toilettenpapier im Jahr. Jetzt könnten durch den Gasmangel neue Engpässe drohen – was das eine mit dem anderen zu tun hat.















Link kopiert

Drohen schon wieder Probleme mit der Verfügbarkeit von Toilettenpapier? Wie in der ersten Corona-Welle klaffen offenbar vielerorts wieder Lücken in den Supermarktregalen. Bringt der Gasmangel die nächste Welle an Hamsterkäufen?

Das scheint nicht ganz abwegig. Zum „Internationalen Tag des Toilettenpapiers“ am Freitag warnte die Deutsche Papierindustrie vor neuen Engpässen. Die Versorgungssicherheit sei gefährdet, heißt es. „In der gegenwärtigen Energiekrise ist unsere oberste Priorität die Sicherstellung der Versorgung der Menschen mit diesem wichtigen Gut“, sagte der Vizepräsident des Verbandes „Die Papierindustrie“, Martin Krengel, am Mittwoch in Berlin. „Im Hygienepapier-Produktionsprozess sind wir besonders auf Gas angewiesen. Bei einem Wegfall können wir die Versorgungssicherheit nicht mehr gewährleisten.“

Jeder Bundesbürger verbraucht im Schnitt 134 Rollen im Jahr. 750.000 Tonnen Toilettenpapier werden in Deutschland jährlich produziert. Das entspricht 3,4 Prozent der gesamten Papierproduktion. 125.000 Tonnen werden exportiert, etwa ebenso viel importiert.

Drei Jahre des Lebens auf dem Klo

„Toilettenpapier ist nicht nur für die private Hygiene wichtig“, wirbt Krengel für sichere Produktionsbedingungen. „Es ist auch am Arbeitsplatz und in öffentlichen Einrichtungen wie beispielsweise Krankenhäusern, Pflegeheimen und Flughäfen unverzichtbar.“

Etwa drei Jahre seines Lebens sitzt der Bundesbürger auf dem stillen Örtchen. Der „Welttoilettentag“ macht immer am 19. November darauf aufmerksam, dass über 40 Prozent der Weltbevölkerung keine ausreichenden Sanitäreinrichtungen zur Verfügung haben sollen. Der Internationale Tag des Toilettenpapiers erinnert hingegen daran, dass Joseph Cayetty in den USA im Jahr 1857 das erste Papier produzierte, das speziell als Toilettenpapier industriell hergestellt wurde.

In den Epochen davor behalf man sich mit Blättern, Lumpen oder Wasser. Die Chinesen waren im 14. Jahrhundert aber tatsächlich die ersten, die Toilettenpapier herstellten. Die Griechen nutzten noch Tonscherben oder Muscheln. Die Römer, in dieser Hinsicht etwas fortschrittlicher, griffen immerhin schon auf festgebundene nasse Schwämme zurück.

Früher wiederverwendbares Toilettenpapier

Archäologen fanden in mittelalterlichen Kloaken Lappen, Stoffreste und kleine Wollballen. Das hat die Historikerin Sabine Schachtner vom Industriemuseum des Landschaftsverbands Rheinland herausgefunden. Die wiederverwendbaren Hygieneartikel wurden gewaschen und immer wieder neu genutzt. Andere Quellen beschreiben den Gebrauch von Moos, Blättern, Heu oder Stroh.

Je stärker im 19. Jahrhundert der Papiergebrauch wuchs und je mehr Papierabfälle zur Verfügung standen, desto üblicher wurde schließlich auch Papier auf der Toilette. Durch Zeitungen fiel regelmäßig Abfallpapier an, das man auch als Wischtuch benutzen konnte. In Deutschland gehörte bis in die Nachkriegszeit in handliche Blätter geschnittenes und gestapeltes Zeitungspapier zur Ausstattung des Lokus (lateinisch: locus necessitatis = Ort der Notdurft). Spätestens mit der Durchsetzung des Wasserklosetts kam es aber zu Problemen: Das Zeitungspapier löst sich im Wasser schlecht auf und konnte die schnell verstopfen.

1857 kam in den USA das erste spezielle Toilettenpapier auf den Markt. In Deutschland begann seine Produktion um 1880, von Anfang an entweder in Rollen mit Perforation zum Abreißen oder als Einzelblätter. Das Adressbuch der Papierindustrie nennt 1929 bereits 18 Hersteller für Klosettpapier in Deutschland. Hans Klenk brachte 1928 Klopapier von der Rolle mit fester Blattzahl - „garantiert 1000 Abrisse“ - auf den Markt. 1958 wurde erstmals das weichere und angenehmere Tissuepapier hergestellt. Bis dahin produzierte man Toilettenpapier aus dem harten und rauen Krepp.

Knüllen oder falten?

Heutzutage ist Toilettenpapier nicht gleich Toilettenpapier; die Zahl der unterschiedlichen Sorten ist riesig. Bei der Papierindustrie hat man inzwischen auch genaueres Wissen über die angewandte Technik angesammelt: In Deutschland nutzen 50 Prozent der Bevölkerung Toilettenpapier als „Knüller“, 50 Prozent dagegen als „Falter“. Eine Glaubensfrage?

Global betrachtet ist die hiesige Form der Trockenreinigung allerdings nur ein Verfahren unter anderen: In vielen Kulturkreisen säubern sich die Menschen bis heute nicht durch Wischen, sondern durch Waschen.