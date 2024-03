Gasleck in Stuttgart-Bad Cannstatt: Polizei sperrt kompletten Wilhelmsplatz ab – Verkehrschaos

8 Blick auf das Einsatzgeschehen. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Bei Bauarbeiten auf dem ehemaligen Kaufhof-Areal wird eine Gasleitung beschädigt. Die Polizei sperrt den Wilhelmsplatz und evakuiert die König-Karls-Passage, der Verkehr steht still. Die Arbeiten könnten bis in den späten Nachmittag gehen.











Bei Bauarbeiten an der Brache des ehemaligen Kaufhof-Areals in Stuttgart-Bad Cannstatt ist am Donnerstagmorgen plötzlich Gasgeruch bemerkt worden – dann ging es schnell: Nachdem offenbar eine Gasleitung beschädigt worden war, wie der Einsatzleiter unserer Zeitung bestätigte, sperrte die Polizei den Wilhelmsplatz weiträumig ab, die König-Karls-Passage wurde evakuiert, die Waiblinger Straße gesperrt und am wichtigen Stadtbahnknotenpunkt herrscht auch kompletter Stillstand. Eine Gefahr würde weder für die Bevölkerung noch für die Cannstatter Mineralquellen bestehen.