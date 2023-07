1 Geht es um Einsparungen beim Gasverbrauch, stehen Hallenbäder ganz oben auf der Streichliste. Foto: /Leif Piechowski

Schwimmbäder schließen, die Temperatur in Gebäuden senken, Zufluchtsorte für Menschen ohne Heizung schaffen – mit Notfallplänen bereiten sich die Kommunen auf die drohende Gasknappheit vor. Es könnte ungemütlich werden.









Es ist sicher ein Worst-Case-Szenario, mit dem Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) arbeitet. Aber es lässt sich nicht ausschließen, dass es tatsächlich so weit kommen könnte, dass es im kommenden Winter Menschen gibt, die entweder überhaupt kein Gas mehr bekommen – oder die es sich schlicht nicht mehr leisten können, das überteuerte Gas zu bezahlen. Vor diesem Hintergrund denkt Marbach darüber nach, eine Sporthalle in der Stadt in eine Wärmehalle umzuwidmen. In eine Halle also, in die Betroffene gehen können, um sich stundenweise aufzuwärmen.