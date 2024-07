Gasimporte aus Russland: Österreich sucht Ausweg aus Gasabhängigkeit von Moskau

1 Österreichs Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) dringt auf Änderungen beimm Gasimport (Foton Archiv) Foto: Alex Halada/APA/dpa

Die Alpenrepublik bezieht im Gegensatz zu Deutschland immer noch fast ihr gesamtes Gas aus Russland. Die entsprechenden Verträge laufen bis 2040. Eine Kommission soll einen Ausstieg prüfen.











Wien - Österreich prüft auf Dringen von Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) einen Ausstieg aus dem langfristigen Gas-Liefervertrag mit Russland. Einzelne Mitglieder einer nun etablierten Gasunabhängigkeits-Kommission erhielten Einblick in den entsprechenden Vertrag zwischen dem teilstaatlichen Energiekonzern OMV und der russischen Gazprom, sagte Gewessler in Wien. Dabei sei Vertraulichkeit zugesichert, die Geschäftsgeheimnisse der OMV blieben gewahrt, so die Ministerin.