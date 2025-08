Die Feuerwehr und die Polizei müssen am Montag zum Cannstatter Wasen ausrücken: Beim Aufbau eines Festzelts tritt Gas aus.

Bis zum Volksfest auf dem Cannstatter Wasen dauert es noch knapp sieben Wochen. Doch auf dem Festgelände hat am Montagmorgen mehr Aufregung geherrscht als sonst in dieser frühen Phase des Aufbaus: Wegen austretenden Gases wurde die Feuerwehr alarmiert. Der Platz musste aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Der Aufbau für das Volksfest im September läuft bereits*

Gegen 9 Uhr wurde die Feuerwehr gerufen. Beim aktuell schon laufenden Aufbau der großen Festzelte für das Volksfest bemerkte jemand Gasgeruch. Die Arbeiten ruhten sofort und Polizei und Feuerwehr rückten an. „Die Polizei hat abgesperrt und wir haben uns um den Gasaustritt gekümmert“, sagt der Feuerwehrsprecher Daniel Anand. Die Feuerwehr habe den Brandschutz sichergestellt. Außerdem machten sich die Einsatzkräfte gemeinsam mit einer Fachfirma daran, die schadhafte Stelle an der Gasversorgung des Festzeltes zu finden. „Teilweise arbeiteten wir dabei unter Atemschutz“, berichtet Anand.

Die Fruchtsäule wird erst kurz vor der Eröffnung aufgebaut. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko (Archiv)

Messungen hätten ergeben, dass außerhalb des direkt betroffenen Bereichs keine Gefahr durch das ausgeströmte Gas bestanden habe. Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 12 Uhr beendet. Weitere Arbeiten an der Gasleitungen dauerte bis in den frühen Nachmittag an. Die Feuerwehr war mit rund 20 Feuerwehrleuten im Einsatz.