Vor wenigen Tagen machte eine traurige Meldung die Runde: Gary Mounfield, Ex-Bassist der Stone Roses, starb mit 63 Jahren. Oasis zollten dem Musiker nun bei einem Auftritt Tribut.
Oasis haben bei einem Konzert in São Paulo, Brasilien, an Gary "Mani" Mounfield (1962-2025) erinnert. Mit dem Song "Live Forever" gedachte die Band dem ehemaligen Bassisten der Rockgruppe The Stone Roses. "Ich möchte das hier unserem lieben Freund, unserem Helden, dem einzigartigen Gary 'Mani' Mounfield widmen", sagte Liam Gallagher (53) laut dem "Mirror", bevor Oasis das Lied anstimmten.