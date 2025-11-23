Vor wenigen Tagen machte eine traurige Meldung die Runde: Gary Mounfield, Ex-Bassist der Stone Roses, starb mit 63 Jahren. Oasis zollten dem Musiker nun bei einem Auftritt Tribut.

Oasis haben bei einem Konzert in São Paulo, Brasilien, an Gary "Mani" Mounfield (1962-2025) erinnert. Mit dem Song "Live Forever" gedachte die Band dem ehemaligen Bassisten der Rockgruppe The Stone Roses. "Ich möchte das hier unserem lieben Freund, unserem Helden, dem einzigartigen Gary 'Mani' Mounfield widmen", sagte Liam Gallagher (53) laut dem "Mirror", bevor Oasis das Lied anstimmten.

Während der Performance war auf dem Bildschirm ein Foto von Mounfield zu sehen. Am Ende des Songs drehte sich die gesamte Band zur Leinwand um, Liam Gallagher applaudierte. "Und er kann auch dieses hier haben: "Rock 'N' Roll Star'", leitete er "NME" zufolge zum nächsten Titel über.

Oasis meldeten sich nach Tod des Bassisten zu Wort

Gary Mounfields Bruder Greg hatte den Tod des Musikers am Donnerstag (20. November) bekannt gegeben. Auf Facebook schrieb er, dass er die Nachricht "mit größter Trauer" überbringen müsse. Zu einem Foto des Bassisten und seiner Frau ergänzte er in den Kommentaren: "Wiedervereint mit seiner wunderschönen Ehefrau Imelda". Gary Mounfield starb mit 63 Jahren.

Liam Gallagher hatte dem langjährigen Mitglied der Stone Roses nach dessen Tod in einer Nachricht Tribut gezollt. "Komplett schockiert und völlig am Boden zerstört, als ich die Neuigkeiten über Mani, meinen Helden, gehört habe. Ruhe in Frieden", schrieb er auf X. "Ruhe in Frieden, Bruder. Es war mir eine Freude, dich gekannt zu haben", trauerte Noel Gallagher (58). Oasis-Gitarrist Paul "Bonehead" Arthurs (60) schrieb: "Ruhe in Frieden, Mani."

Bassist war auch bei Reunion dabei

Gary Mounfield spielte von 1987 bis zur Auflösung 1996 Bass bei der britischen Band The Stone Roses. Anschließend wurde er für 15 Jahre Bassist der Rockband Primal Scream. 2011 feierte er eine Reunion mit den Stone Roses zurück, die einige Jahre später erneut getrennte Wege gingen.

Für Liam Gallagher waren die Stone Roses ein wichtiger musikalischer Einfluss, wie er immer wieder erzählte. Im Frühjahr 2024 veröffentlichte er mit John Squire, dem ehemaligen Gitarristen der Band, ein gemeinsames Album. Seit dem Oasis-Comeback steht ebenjene Gruppe wieder für ihn im Mittelpunkt. Am 23. November geben die Britpop-Stars in São Paulo das letzte Konzert ihrer Reunion-Tour.