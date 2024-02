Gartenschau in Marbach: Marbach soll eine grüne Lunge bekommen

1 Über den Poetenweg soll man vom Neckar hinauf zur Schillerhöhe flanieren können. Foto: Planstatt Senner

Der Rahmenplan für das Teilgebiet auf der Marbacher Schillerhöhe (Kreis Ludwigsburg) zur Gartenschau 2033 steht. Ziel ist, eine Parklandschaft von den Literaturmuseen bis zum Schulzentrum zu entwickeln – in die auch ein großer Neubau integriert werden muss.











Auf dem Weg zur gemeinsamen Gartenschau von Marbach und Benningen im Jahr 2033 wurde ein wichtiges Etappenziel erreicht. Der Rahmenplan für das Teilstück auf der Marbacher Schillerhöhe steht, muss jetzt nur noch vom Gemeinderat abgesegnet werden. Er bildet gewissermaßen das Korsett, in dem sich fortan die Planungsbüros in einem Wettbewerbsverfahren bewegen müssen, formuliert Ziele, für die die Fachleute sich im Detail Lösungen überlegen sollen. Miteingeflossen sind dabei auch die Anregungen von Bürgern, die sich in Zeiten des Klimawandels vor allem nach mehr Bäumen auf der Schillerhöhe sehnen. Die Präsentation des Rahmenplans am Montag vor mehr als 100 Zuhörern in der Stadthalle zeigte: dieser Wunsch ist erhört worden.