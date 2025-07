1 Neben Königin Camilla (r.) und Prinzessin Anne in Blau hat sich auch König Charles herausgeputzt - mit Frack und Zylinder. Foto: Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images

Bei einer Gartenparty im Palace of Holyroodhouse zeigten sich Prinzessin Anne und Königin Camilla stilsicher im blauen Partnerlook. Mehr als 8.000 Gäste feierten mit den Royals in Schottland.











Stilsicher koordiniert präsentierten sich Prinzessin Anne (74) und Königin Camilla (77) bei der traditionellen Gartenparty im Palace of Holyroodhouse. Während der Royal Week in Schottland empfingen die Royals über 8.000 Gäste in der offiziellen schottischen Residenz des Königs in Edinburgh.