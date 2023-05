9 Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Foto: 7aktuell.de/Sim/on Adomat

Zu einem Feuer auf einem Gartengrundstück an der Neustädter Straße wurde die Feuerwehr Waiblingen am Sonntagnachmittag gerufen. Brandursache: ein Pizzaofen.









Laut Aussage der Polizei wurde am Sonntagnachmittag vermutlich ein Pizzaofen unsachgemäß bedient, was zu einem Brand in einer Gartenhütte an der Neustädter Straße zwischen Waiblingen und Neustadt führte. Die Feuerwehr erhielt um 16.45 Uhr einen Notruf über ein Feuer auf einem Gartengrundstück, auf dem sich ein Wochenendhaus befindet. Die angrenzende Gartenhütte stand in Flammen, jedoch konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Hauptgebäude und eine Garage durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Aufgrund der schwierigen Hanglage gestalteten sich die Löscharbeiten als herausfordernd. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz erfolgreich beendet. Der Sachschaden wird auf etwa 30 000 Euro geschätzt.