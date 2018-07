Gartenhausbrand in Stuttgart Rettungsdienst muss Einsatzkräfte behandeln

Von red/dpa/lsw 24. Juli 2018 - 07:47 Uhr

Die Feuerwehr musste am Montagabend ein Feuer an einem schwer zugänglichen Hang in Stuttgart löschen. Auch Sträucher und Bäume in der Umgebung hatten Feuer gefangen.





Stuttgart - Beim Brand eines bewohnten Gartenhauses an einem schwer zugänglichen Hang in Stuttgart mussten vier Feuerwehrleute vom Rettungsdienst behandelt werden. Sie litten an Erschöpfung, wie die Feuerwehr am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Als die Feuerwehr an dem mehrgeschossigen Gartenhaus am Montagabend eintraf, stand das Gebäude bereits voll in Flammen. Auch Sträucher und Bäume in der Umgebung hatten Feuer gefangen. Verletzt wurde bei dem Feuer laut Polizei niemand.

Den Angaben zufolge musste die Feuerwehr das Löschwasser mit geländetauglichen Tanklöschfahrzeugen über schmale Zufahrten zur Einsatzstelle bringen. Vor Ort gab es keine Hydranten. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis zum frühen Dienstagmorgen. Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang unklar. Die Polizei geht von mehreren Tausend Euro Schaden aus.