Gartenbesitzer in Stuttgart: Tigermücken-Larven schlüpfen jetzt in Regenpfützen

Die Asiatische Tigermücke will sich weiter in Stuttgart ausbreiten: Was müssen Gartenbesitzer jetzt beachten? Das Gesundheitsamt gibt Tipps.
Die Regengüsse im Mai haben den Fortpflanzungstrieb der Tigermücke gefördert: Zumindest bittet das Gesundheitsamt StuttgartGarten- und Balkonbesitzer aktuell schleunigst Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um einer Plage zuvorzukommen. Das Problem sind vor allem Blumentopf-Untersetzer, Gießkannen, Vogeltränken: „Durch die Regenfälle der vergangenen Tage haben sich in vielen Gärten, auf Balkonen und Terrassen zahlreiche Wasserbehälter gefüllt“, heißt es vom Gesundheitsamt. „Dadurch wurden zuvor abgelegte Eier der Asiatischen Tigermücke überspült und ein vermehrtes Schlüpfen von Larven ausgelöst.“