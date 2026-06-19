Gartenbau in Fellbach: „Ein Stück begrünter Fassade ist so viel wert wie ein mittelgroßer Baum“

Seit 30 Jahren erlebt der Fellbacher Landschaftsgärtner Jörg Schiller einen tiefgreifenden Wandel. Statt auf Birken und Thujahecken setzt die Branche auf Glanzmispel und Olivenbäume.
Wenn es nach Jörg Schiller ginge, bliebe keine Turnhalle ohne eine begrünte Fassade, kein Schulbau ohne vertikale Pflanzkästen und kein Kindergarten ohne ein Rankgerüst aus dünnem Stahldraht. Klar, der Mann aus Fellbach ist Landschaftsgärtner, von der Idee, mit an der Hauswand in die Höhe wachsendem Grün für frische Luft und ein kühleres Stadtklima zu sorgen, würde letztlich auch sein eigener Betrieb profitieren. Doch beim Thema Klimaschutz geht es dem 57-Jährigen weniger ums Geschäft und mehr ums große Ganze.