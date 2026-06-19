Gartenbau in Fellbach: „Ein Stück begrünter Fassade ist so viel wert wie ein mittelgroßer Baum“

Seit 30 Jahren erlebt der Fellbacher Landschaftsgärtner Jörg Schiller einen tiefgreifenden Wandel. Statt auf Birken und Thujahecken setzt die Branche auf Glanzmispel und Olivenbäume.

Wenn es nach Jörg Schiller ginge, bliebe keine Turnhalle ohne eine begrünte Fassade, kein Schulbau ohne vertikale Pflanzkästen und kein Kindergarten ohne ein Rankgerüst aus dünnem Stahldraht. Klar, der Mann aus Fellbach ist Landschaftsgärtner, von der Idee, mit an der Hauswand in die Höhe wachsendem Grün für frische Luft und ein kühleres Stadtklima zu sorgen, würde letztlich auch sein eigener Betrieb profitieren. Doch beim Thema Klimaschutz geht es dem 57-Jährigen weniger ums Geschäft und mehr ums große Ganze.

„Ich hätte eine ganze Liste von öffentlichen Bauten, an denen mit vergleichsweise geringem Aufwand etwas getan werden könnte“, sagt Schiller. Er bedauert, dass das Thema in einer Zeit leer gefegter kommunaler Kassen still und heimlich wieder in der Schublade verschwunden ist. Am von der Stadt Fellbach aufgelegten Programm ist mit Blick auf die Stadtfinanzen der Rotstift angesetzt worden. Und die Befürchtung, dass mit jeder begrünten Wand auch die Folgekosten in die Höhe schießen, hat der Forderung nach mehr Fassadenbegrünung ebenfalls keinen Dünger gespendet.

Auf 25 Quadratmeter Fassadenfläche passen bis zu 800 Pflanzen

Dabei hatte Schiller, für die Stadtmacher auch in der Stadtpolitik aktiv, seinen Kollegen aus dem Gemeinderat eigens Anschauungsmaterial geliefert. Auf dem Betriebshof seiner Gartenbaufirma bei Oeffingen lässt der dreifache Familienvater seit Jahren Storchenschnabel, Johanniskraut und Kaukasus-Vergissmeinnicht aus einer nackten Wand sprießen. Aus kleinen Kunststoffkästen lugt grüner Farn, an einem Pflanzgerüst aus dünnem Stahldraht dürfen Klematis und Efeu in die Höhe ranken.

Einem guten Dutzend verschiedener Pflanzenarten hat der Landschaftsgärtner auf seinem Betriebshof jenseits der Ortsumfahrung ein vertikales Beet bereitet – nur um zu zeigen, dass sich der Aufwand für mehr Grün in der Stadt in sehr überschaubaren Grenzen hält. „Das tut nicht weh und lässt sich an jeder Sporthalle mit einer einfachen Unterkonstruktion installieren“, sagt der Fachmann mit dem grünen Daumen.

Für viele Kletterpflanzen reicht schon ein schlichter Draht als Rankgerüst. Den größeren Effekt für die Umwelt dürften aber die aus einem Recyclingmaterial geformten Plastiktröge haben, die an eine Brandschutzwand vor dem neuen Bürotrakt des 65-Mitarbeiter-Betriebs geschraubt sind. Auf gut 25 Quadratmetern Fläche sorgen annähernd 800 Pflanzen für Sauerstoff und Kühlung. „Das bringt so viel wie ein mittelgroßer Baum“, sagt Jörg Schiller über die bereits nach wenigen Wochen zu einer dichten Blattwand gewachsene Vielfalt.

Ganz umsonst gibt es die gleich mit einem Bewässerungssystem versehenen Kunststoffboxen nicht, mit Kosten von etwa 500 Euro pro Quadratmeter müssen Hausbesitzer schon rechnen. Doch der Lokalpolitiker erhofft sich von der Technik, dass die Pflege der Bepflanzung einen allenfalls minimalen Aufwand verursacht – und deshalb auch für die Verwaltungszentralen und Werkhallen von Unternehmen oder öffentliche Bauten von Stadtbibliothek bis Hallenbad taugt.

„Wir haben im Stadtbild immer weniger Platz für Bäume und immer weniger Geld für die Pflege – da kann uns die Begrünung von Dächern und Fassaden wirklich helfen“, sagt Jörg Schiller. Aus seiner Sicht reicht es in Zeiten des Klimawandels längst nicht mehr aus, wenn eine Innenstadt nur optisch etwas hermacht – zur Lebensqualität gehört auch eine erträgliche Temperatur.

Ohnehin hat Jörg Schiller in den drei Jahrzehnten seit der Gründung seines Betriebs in der Hofener Straße einen tiefgreifenden Wandel im Gartenbau erlebt. Die Birke beispielsweise, einst ein Klassiker für den Grünstreifen zwischen Hauswand und Gehsteig, ist mittlerweile fast ebenso selten zu sehen wie die altbekannte Thuja-Hecke. Selbst die Hainbuche, früher als unverwüstlich gepriesen, macht die Hitzephasen an vielen Standorten nicht mehr mit.

Statt der einstigen Favoriten setzen die Gartenbauer zunehmend auf Bäume und Sträucher südländischer Herkunft – und hoffen, dass die an die Sonne gewöhnten Pflanzen mit Wassermangel und hohen Temperaturen besser umgehen können. Die Glanzmispel ist so ein Beispiel für Grün, das im schwäbischen Garten früher kaum zu finden war, der portugiesische Lorbeer ebenfalls, der Eisenholzbaum, der Schnurbaum und der Amberbaum.

„Die Pflanzliste ist vielseitiger geworden“, sagt Junior Lukas Schiller – und räumt ein, dass mediterrane Gewächse auch einen erhöhten Beratungsbedarf bedeuten. Dass Palmen und Olivenbäume dank weniger Frosttage mit Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt inzwischen auch im Winter problemlos im Garten stehenbleiben können, hat sich noch längst nicht bei allen Zeitgenossen herumgesprochen. Und dass einer gepflasterten Hoffläche auch ein Schatten spendender Baum guttut, braucht nach wie vor Überzeugungsarbeit.

Statt um unkrautfreie Zonen geht es um naturnahe Gärten

Ansonsten aber scheinen die Zeiten möglichst pflegeleichter Gärten der Vergangenheit anzugehören. Statt auf eine möglichst unkrautfreie Zone achten Gartenbesitzer inzwischen mehr auf naturnahe Gärten, die auch der Insektenwelt genug Nahrung bieten – und so zur Futterquelle für die Vogelwelt und den Igel werden.

Eine technische Neuerung will der 1996 gegründete Gartenbaubetrieb bei seinem Tag der offenen Tür an diesem Sonntag präsentieren: Um beim Bau von Terrassen oder Carport-Stellplätzen weniger Erdaushub auf die Deponie karren zu müssen, hat sich Schiller eine Erd-Siebanlage angeschafft. Die Maschine rüttelt Steine und Wurzeln zuverlässig aus dem Material. Zurück bleibt feinste Erde, die bei der Modellierung von Oberflächen wieder eingebaut werden kann. „Ich bin Schwabe, da war Nachhaltigkeit schon immer ein Thema“, sagt Jörg Schiller.

Firmenjubiläum bei Gartenbau Schiller

Das 30-jährige Bestehen wird bei der Gartenbaufirma Schiller in Fellbach-Oeffingen mit einem „Tag der offenen Tür“ an diesem Sonntag, 21. Juni, gefeiert. Von 11 bis 18 Uhr gibt es auf dem Betriebshof (Hofener Straße 97) einen Blick hinter die Kulissen. Neben Maschinen-Vorführungen sind ein Bagger-Spiel und eine Azubi-Baustelle geplant. Auch für Essen und Trinken ist gesorgt.