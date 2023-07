12 Wenn Thomas Steck im Teich arbeitet, stellt er sich mitten rein. Foto: Simon Granville

Wenig Platz im Garten? Kein Problem. Für einen Seerosenteich ist fast überall Platz. Thomas Steck zeigt, wie es gehen kann.









Gerlingen - Es sind der Duft, die Schönheit, das Medium Wasser und eigentlich überhaupt alles, was Thomas Steck an Seerosen liebt. Er hält seine Nase an die Blüte. Noch hat sich die Seerose nur einen Deut geöffnet, duftet nur schwach. Es ist noch früh am Tag, und die wärmende Sonne steht noch zu tief hinter dem Gerlinger Einfamilienhaus, um die Blüten an der Wasseroberfläche aus der Reserve zu locken.