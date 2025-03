1 Feuer in Garmisch-Partenkirchen (Symbolbild) Foto: dpa/Sven Hoppe

Nach einem Brand in einer Wohnung in Garmisch-Partenkirchen finden Retter eine Leiche. Doch der Einsatz ist damit nicht zu Ende.











Rettungskräfte haben nach einem Brand in einer Wohnung in Garmisch-Partenkirchen eine Leiche gefunden. Das Feuer sei am frühen Morgen in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Beim Löschen hätten Rettungskräfte die Leiche entdeckt.