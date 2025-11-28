Garmisch-Partenkirchen: Gipfelkreuz der Zugspitze frisch vergoldet zurück

Alles lief nach Plan: Nach einer aufwändigen Restaurierung ist das goldene Gipfelkreuz zum Start der Wintersaison an die Zugspitze zurückgekehrt. Für Besucher gibt es eine klare Regel.
Pünktlich zum Start der Skisaison hat die Zugspitze ihr goldenes Gipfelkreuz zurückbekommen. Mit den ersten Skifahrern kam das Kreuz am Gipfel auf 2.962 Metern Höhe an. Ein Helikopter brachte das 4,88 Meter große und 300 Kilogramm schwere Stück an Tragegurten planmäßig vom Tal zurück auf Deutschlands höchsten Berg.