„Wir sind keine Eventmanager!“ - Handwerker fühlt sich enteignet

Am Dienstag prallten die Meinungen in Herrenberg aufeinander. Eine Handwerkerfamilie will ihre Lagerhalle abreißen, doch das Landesdenkmalamt sagt „Nein“:
Ist das ehemalige Gebäude der Stuttgarter Gardinenfabrik in Herrenberg ein architektonisches Kleinod oder eine Bruchbude? Die Antwort ist – architektonisches Kleinod und Bruchbude. Wie immer. Und es ist wie immer keine leichte Entscheidung, die der Petitionsausschuss des Landtags treffen muss, der sich am Dienstag vor Ort in Herrenberg eine Meinung darüber bildete, ob die denkmalgeschützte Halle in der Mühlstraße abgerissen werden kann oder nicht.