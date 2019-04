1 Anette lässt sich von Tobi Wörner im Pool komplett unter Wasser tauchen. Foto: Lichtgut/Jan Reich

Eine Premiere: Kinder und Erwachsene haben beim Gottesdienst des Jesustreff im Wizemann die Ganzkörpertaufe empfangen.

Stuttgart - Mit einem vernehmlichen Platschen taucht Anette (20) im 2,5 auf 1,5 Meter großen Pool unter, der am Sonntag im Wizemann steht. Nass, aber strahlend taucht die junge Frau, begleitet vom Applaus der Gemeinde, wieder auf. Sie wurde soeben getauft – von Tobi Wörner aus dem Leitungsteam des Jesustreffs Stuttgart, der mit im Wasser steht.

„Früher war ich Atheistin“, erklärt die Stuttgarterin. „Dann habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. So habe ich zum Glauben gefunden.“ Die Möglichkeit, eine sogenannte Immersionstaufe zu empfangen, die der biblischen Taufe im Jordan näherkommt als die Zeremonie am Taufbecken, hat Anette zum Jesustreff geführt. Seit Jahresbeginn gilt eine neue Taufordnung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Diese ermöglicht offiziell das Empfangen des Sakraments in dieser Form. „Mit einer Sondergenehmigung war das schon vorher möglich“, so Wörner. Im Wizemann ist es die Immersions-Premiere.

Als großen Moment empfindet Pauline das Untergetauchtwerden

Auch Pauline (24) hat sich entschlossen, in das Bassin zu steigen. „Ich hatte kurz Bedenken, ob ich wieder hochkomme“, beschreibt sie den großen Moment. „Tobi hat das mich aber sehr gut unterstützt.“ Erfrischend sei es gewesen, fügt sie hinzu. Dabei ist das Wasser angenehm temperiert. Zu Beginn der Feier sind es 30 Grad. Den Grund, sich taufen zu lassen, hat Pauline nach dem Gottesdienst auf dem Arm: ihr künftiges Patenkind.

Neben den beiden Erwachsenen werden auch zwei Kinder getauft. „Ich kann nicht sagen, was ich schöner finde“, überlegt Tobi Wörner. „Bei der Kindstaufe steht das Geschenk Gottes im Vordergrund. Wenn sich jemand später zur Taufe entschließt, hat das stärkeren Bekenntnischarakter. Das hat beides etwas für sich.“ Ob er den eigenen Nachwuchs, der unterwegs ist, taufen lassen oder dessen Entscheidung in späteren Jahren abwarten soll, weiß der Laienprediger noch nicht. „Schön ist natürlich, dass sich Erwachsene an ihre Taufe erinnern“, merkt er an. Ich bin mir sicher, dass Anette und Pauline den 28. April nie vergessen werden.“