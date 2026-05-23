Rob Base, dessen Song "It Takes Two" eine ganze Generation prägte, ist tot. Der Rapper starb am 22. Mai nach einem Kampf gegen den Krebs im Kreise seiner Familie. Er wurde 59 Jahre alt.
Trauer um Rob Base (1967-2026): Der US-amerikanische Rapper, der vor allem mit dem gemeinsam mit DJ EZ Rock aufgenommenen Hit "It Takes Two" bekannt wurde, starb am Freitag nach einem privaten Kampf gegen den Krebs. Wenige Tage zuvor war er 59 Jahre alt geworden. Seinen letzten Stunden verbrachte er im Kreise seiner Familie.