Rob Base, dessen Song "It Takes Two" eine ganze Generation prägte, ist tot. Der Rapper starb am 22. Mai nach einem Kampf gegen den Krebs im Kreise seiner Familie. Er wurde 59 Jahre alt.

Trauer um Rob Base (1967-2026): Der US-amerikanische Rapper, der vor allem mit dem gemeinsam mit DJ EZ Rock aufgenommenen Hit "It Takes Two" bekannt wurde, starb am Freitag nach einem privaten Kampf gegen den Krebs. Wenige Tage zuvor war er 59 Jahre alt geworden. Seinen letzten Stunden verbrachte er im Kreise seiner Familie.

Die Nachricht wurde über seinen offiziellen Instagram-Account bekannt gegeben. "Heute teilen wir die herzzerreißende Nachricht, dass Hip-Hop-Legende Rob Base am 22. Mai 2026 nach einem privaten Kampf gegen den Krebs friedlich im Kreise seiner Familie verstorben ist", heißt es in dem Statement. Weiter heißt es dort: "Robs Musik, seine Energie und sein Vermächtnis haben eine ganze Generation geprägt und Millionen von Menschen weltweit Freude bereitet. Abseits der Bühne war er ein liebevoller Vater, Familienmensch, Freund und eine kreative Kraft, deren Einfluss unvergessen bleiben wird."

Vom Bronx-Duo zum Platinhit

Rob Base wurde am 18. Mai 1967 geboren und begann seine Karriere im Duo mit DJ EZ Rock, bürgerlich Rodney Bryce. Der gemeinsame Durchbruch kam 1988 mit der Single "It Takes Two", die Platz drei der Billboard Dance Club Songs Charts erreichte. Das gleichnamige Album kletterte auf Platz vier der Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums Charts und wurde mit Platin ausgezeichnet - ein beachtlicher Erfolg in einer Ära, als Hip-Hop noch um seinen Platz im Mainstream kämpfte.

Auch die Nachfolgesingle "Get on the Dance Floor" schlug ein: Sie erreichte Platz eins der Billboard Dance Club Songs Charts und Platz elf der Hot R&B/Hip-Hop Songs Charts. 1989 folgte Rob Bases Solodebüt "The Incredible Base", das auf Platz 20 der Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums Charts einstieg. 1994 taten sich Base und DJ EZ Rock noch einmal zusammen und veröffentlichten gemeinsam das Album "Break of Dawn". DJ EZ Rock starb 2014.

Bis zuletzt auf der Bühne

Trotz seiner Erkrankung war Rob Base zuletzt noch aktiv im Musikgeschäft. Er war Teil der "I Love the '90s Tour", die eine Reihe von Künstlern jener Ära versammelte, darunter Vanilla Ice, All 4 One, Color Me Badd und Tone Loc. Für seine Fans war er damit bis kurz vor seinem Tod präsent - ein letztes Kapitel einer Karriere, die den Hip-Hop der späten 1980er-Jahre mitgeprägt hat.

Das abschließende Statement auf seinem Instagram-Kanal endet mit einem Dank an die Fans: "Danke für die Musik, die Erinnerungen und die Momente, die zum Soundtrack unseres Lebens wurden."